Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaplan: Vasat Bir Oyun Oynandı

Mustafa Kaplan: Vasat Bir Oyun Oynandı

50 dakika önce

Mustafa Kaplan, "Duygusal bir maç oynadık.

Mustafa Kaplan: Vasat Bir Oyun Oynandı, System.String[]
Mustafa Kaplan, "Duygusal bir maç oynadık. Duygusallık öne çıkınca da vasat bir oyun oynandı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Ankaragücü sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Mustafa Kaplan, "Maçı iki bölüme ayırmak istiyoruz. İlk 45 dakika oyundan memnun değilim. Duygusallık öne çıkınca ister istemez vasat bir oyun oynandı. Üretkenliğimiz biraz düştü. İkinci yarı iyi bir Ankaragücü vardı. Hem üretkenliğimiz hem de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bursaspor'un da pozisyonları vardı, onlar da kazanabilirdi. Duygusallığın öne çıktığı maç, berabere bitti. Alınan puanlar bu ligde iyidir. Aldığımız bir puan da puandır. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Kazanabilirdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Ankaragücü, Mustafa Kaplan, Spor
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