Mustafa Kaplan: Alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bugün ne yazık ki özellikle yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Herkesten, camia olarak alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, üzgün olduklarını söyleyerek, "Farklı bir sayfa açmak istedik. Ama bugün ne yazık ki özellikle yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yediğimiz 3 gol de çok büyük bireysel hatalarımız oldu. Maçın kırılma anı ise 1-1 içeri girecekken, yaptığımız bireysel hatadan gelen penaltı soyunma odasına 2-1 girmemize sebep oldu. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Çünkü sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Fizik güçleri düşük oyuncularımız vardı. Milli takımdan son gün bize katılan arkadaşlarımız oldu. Bunları düzeltip, önümüzdeki maça bakacağız. Herkesten, camia olarak alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz" diye konuştu.