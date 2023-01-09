Mustafa Kara: Sosyal medya hata kaldırmaz

Sosyal medya, günümüz dünyasında hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Faaliyetlerini dijital dünyaya taşımak isteyen herkes, sosyal medya yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı. Bu mecrada yer almak çok kolay ancak amaca ulaşmak profesyonel bir süreç gerektiriyor. Sosyal medyayı yönetirken yapılacak en ufak hata içerik üreticilerinin ya da markaların itibarını zedeleyebiliyor. Sosyal medya uzmanı Mustafa Kara bu nedenle sosyal medya yönetiminin çok özel adımlar gerektirdiğini söylüyor.

RAKİPLERİN STRATEJİLERİ MUTLAKA ANALİZ EDİLMELİ

Sosyal medyada başarılı faaliyetlerin ancak planlı bir çalışma ile yürütülebileceğinin altını çizen Mustafa Kara, "Dijitalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olan sosyal medya, gerek kişilerin gerekse de markaların belirledikleri hedefler doğrultusunda planlanmalı" diyor. Bu aşamada istatistiklerin, diğer kişi ve markaların faaliyetlerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Kara sözlerini şöyle sürdürüyor: "Faaliyet gösterilecek mecrada yer alan diğer kullanıcıların ya da markaların paylaşım stratejilerini analiz etmek planlamada büyük önem arz ediyor. Burada rakiplerin zayıf ve güçlü yönlerine göre planlama yapmak başarıya ulaşmada kritik bir nokta."

HER ŞEYİ TEK PLATFORM ÜZERİNDEN YÖNETMEYİN

Danışmanlık hizmeti vermesinin yanında eğitmen kimliğiyle de sektörde yer alan Mustafa Kara, sosyal medya yönetimi konusunda bir de önemli uyarı yapıyor: "Müşterilerime ve öğrencilerime her zaman her şeyi tek bir platformdan yönetmemelerini öneriyorum. Birden fazla sosyal medya hesabınız olmalı. Bu hesapları tek bir merkezden yönetmelisiniz. Bu sayede kolay kullanım ve izleme avantajlarına sahip oluyorsunuz. Ancak içerik paylaşırken tüm içeriğin aynı anda paylaşılmasını tavsiye etmiyorum."