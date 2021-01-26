Mustafa Karaselvi: "Oteller, personel konusunda acil eylem planı hazırlamalı" - Son Dakika

Mustafa Karaselvi: "Oteller, personel konusunda acil eylem planı hazırlamalı"

26.01.2021 10:30
Mustafa Karaselvi:

Fame Residence Göynük İşletme Müdürü Mustafa Karaselvi, Tourism Today için kaleme aldığı yazıda turizm sektöründeki değişim ve sektörün kronik sorunlarına dikkat çekti.

Fame Residence Göynük İşletme Müdürü Mustafa Karaselvi, Tourism Today için kaleme aldığı yazıda turizm sektöründeki değişim ve sektörün kronik sorunlarına dikkat çekti.

İşte Mustafa Karaselvi'nin yazısı:

Değişim ve kronik sorunlar

2020 yılında otel operasyonlarımızı eskisi gibi yönetemeyeceğimiz belli olduktan sonra çözüm arayışları içine girdik.

Dünyada pandemi gerçeğine uyarlanan ve AR-GE çalışmaları yapılan sistemleri inceledik. Nihayetinde Değişim Felsefesi'nin babası Efes'li Filozof Herakleitos da bu topraklardan çıktığına göre hızlı değişim ve dönüşümleri nasıl bu kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi sorgulamaya gerek olmadığı bilinci ile pandemi günlerinde dünya turizm sektöründe hayata geçirilmiş en başarılı değişim projesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Safe Tourism Certificate/ Güvenli Turizm Sertifikası, hepimize bu işi nasıl yönetebileceğimizi öğretti ve bu sayede Türkiye, böylesine zor zamanlarda bile kendi kendine bir can suyu dökebildi. Üstüne bir de Kasım 2020 itibari ile Dünya genelinde aşı çalışmalarının giderek çoğalması ve aşı etkilerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul edilebilir diye açıkladığı seviyeleri geçmesiyle birlikte bütün negatif hava, pozitife dönmeye başladı. Ezile, ezile, üzüle üzüle ama yine de bir umutla 2020 yılını geride bıraktık.

2021 yılı hepimize eski, özlediğimiz günlere yeniden ulaşabileceğimiz ümidini vererek başladı. Elbette pandemi hala devam ediyor, olumsuzluklar hala var. Hala her şey bir olasılıktan ibaret. Ama biz zaten hep ihtimalleri severek büyümedik mi? Böyle olgunlaşmadık mı? 2020 yılını %75 daralma ile 13 Milyon turist rakamına ulaşarak kapattık. Elbette böylesine kötü bir yıl için beklentinin üstünde oranlar denilebilir. Ancak önümüzde yeni bir turizm sezonu başlıyor ve nasıl sonuçlanacağı bilinmemekle birlikte, beklentiler hiç de azımsanmayacak seviyelerde diyebiliriz. Gerçekleşebilecek olan %30-35'lik bir artış bizleri 2022 yılında harika bir turizm sezonunun beklediğinin bir göstergesi olacak. Bugünlerde başlayan aşılama çalışmaları ile bu hedeflerin pek de uzak olmadığını görmekteyiz. Yine de tüm dünyanın başına gelen bu kadar olaylardan sonra erken konuşmamak gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu belirtmekte fayda var.

2021 yılında pandeminin seyri, aşılamanın ne kadar işe yarayacağı, aşılama sonrası dünya seyahat hareketleri, yenilenen tatil beklentileri, patlama noktasına gelen tatil talepleri, bu seneye mahsus erken rezervasyon dönemlerinin ne olacağı, beklenilen rakamların ve misafir sayılarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi birçok soru ile karşı karşıyayız.

Ancak hepsinden ziyade bu sezon en büyük soru sektörün en kıymetli kaynağı olan "İnsan" faktörü olacağı kanaatindeyim. Neredeyse 1,5 yıldır sektörde olmayan, daha önce A planını Turizm üzerine kuran, B planını ise sektörler olarak belirleyen İnsan faktörünün hareketi nasıl olacak? Acaba Turizm artık B planına mı dönüştü? Pandeminin getirdiği asosyalleşme kaynaklı şehirlerden kırsala göçler sonucunda kıymetli turizm çalışanlarının kararları ne yönde olacak? Pandemiden ötürü ara verilen eğitim öğretim hayatında bulunan ancak pratik eğitimden mahrum kalan Turizm okullarından mezun olacak ya da olan gençlerimizin durumları ne olacak?

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı işletmeler bu konuda öncü adımlar atmış ve kendi akademilerini oluşturmuşlardı ancak genel itibari ile sektörün bu konuda çok hazırlıklı olduğu söylenemez. İşletmelerin bu sorunla ilgili hızlı bir şekilde acil eylem planları hazırlamaları gerekmektedir. Aksi taktirde zaten çözülmesi zor durumda olan Turizm'de İstihdam durumu iyice çözülemez bir hale girecektir.

Aşılama çalışmaları da başladığına göre artık önümüzdeki diğer sorunlara odaklanmanın vakti geldi de geçiyor bile…

Sağlık dolu günler dilerim.

Turizm, Otel, Efes, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Mustafa Karaselvi: 'Oteller, personel konusunda acil eylem planı hazırlamalı' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 11:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Karaselvi: "Oteller, personel konusunda acil eylem planı hazırlamalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei