Mustafa Karataş: "Kadir Gecesi fırsatını kaçırmayın" - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin internet ortamında kurduğu gönül sofrasına konuk olan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kadir Gecesi'nin önemini ve gece boyunca yapılması gerekenleri anlattı. Bir insanın ömrüne bedel bu fırsatı kaçırmamak gerektiğini söyleyen Karataş, "İftardan imsak vaktine kadar süren bu değerli zamanı namaz, tövbe ve gözyaşıyla değerlendirmek lazım" dedi.

Bağcılar Belediyesinin geleneksel "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen "Ramazan sohbetleri" programının dün akşamki misafiri ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan sohbette Karataş, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesi'nin önemini ve bu gecede yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

"Gündüzden hazırlık yapın"

Her dakikası kıymetli olan bu gecenin boş geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Karataş, "Bu gece Allah'ın rahmetinin, bereketinin, affının coştuğu bir an. O coşkuyu o anda yaşamamız lazım. Bin aydan daha hayırlı bir geceye kavuşuyoruz. Tam 83 yıl 4 aya karşılık geliyor. Bir insanın ömrüne bedel bir gece. Boş geçirilmemeli. Gündüzden hazırlık yapmak lazım. Uykunuzu alın zinde olun. Hastalığınız varsa da ilacınızı alın. İftardan imsak vaktine kadar süren bu değerli zamanı, namaz, tövbe ve gözyaşıyla değerlendirmek lazım. Her işi ayarlamak için melekler iner. Sabaha kadar bir güzellik var. O güzellik içinde kul Allah'a yalvaracak ki, Allah da onu affetsin. Gafletten uzak bir şekilde Allah'a samimiyetle ve ihlasla tövbe etmeliyiz" dedi.

Sosyal medya üzerinden gelen soruları da cevaplandıran Karataş, zekat, fitre ve fidyeyle ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu. - İSTANBUL