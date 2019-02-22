Son Dakika Haberleri: Mustafa Kavuş, Stk'ları Ziyaret Etti

Mustafa Kavuş, Stk'ları Ziyaret Etti

13 dakika önce

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında, sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Kavuş, Stk'ları Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında, sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında; AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı ve teşkilat mensuplarıyla birlikte STK'lara bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, fikir alışverişinde bulundu. İlk olarak Konya Muhtarlar Derneğinde derneğe üye muhtarlarla bir araya gelen Kavuş ve beraberindekiler sırasıyla Birlik Vakfı Konya Şubesi, Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi, Ensar Vakfı Konya Şubesi, Adalet ve Medeniyet Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Konya Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretler sonunda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, 31 Mart sonrasında da STK'lar ile uyum içerisinde çalışmak istediklerini ifade ederek "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Konya için Meram için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunma şansımız oldu. Bu birlikteliğin seçimlerden sonrada sürdürülmesi bizim için önemlidir" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

AK Parti, Meram, Mustafa Kavuş, Güncel
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