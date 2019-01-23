Mustafa Kavuş ve Mustafa Dolular Başkan Toru'yu Ziyaret Etti

Konya'nın AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

Konya'nın AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.



Ziyarette ilk olarak söz alan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, "2019 Yerel Seçimleri için partimiz Mustafa Kavuş'u başkan adayı olarak gösterdi. Kendisine başarılar diliyorum" dedi. Dolular, Başkan Fatma Toru'ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerle AK Parti hareketinin içinde olduğunu belirten AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ise, "Tüm bu sıfatlardan bağımsız olarak, ister Belediye Başkanı, ister milletvekili ya da partide herhangi bir görevde olalım, bu davaya gönül veren insanlar olarak aslolan hepimizin bu dava için koşturması, çaba ve emek harcamasıdır. Önümüzdeki seçim sürecinde birlikte koşturacak ve rekor bir oyun altına imza atacağız" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da makamların birer hizmet sebebi ve vesilesi olduğunu ifade ederek, "Bu yarışta bayrağı devreden de, bayrağı alan da hızlı koşmalıdır. Adayımız Mustafa Kavuş'un bu bayrağı en iyi ve en başarılı şekilde taşıyacağından eminiz. Bizler için kişisel ikballerin hiçbir önemi yoktur. Davamız, ülkemiz ve milletimizdir önemli olan. Ülkeye hizmet edenin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

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