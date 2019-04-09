Mustafa Kaya'dan Altın Madalya
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.
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