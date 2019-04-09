Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaya'dan Altın Madalya

Mustafa Kaya'dan Altın Madalya

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.

Mustafa Kaya'dan Altın Madalya, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.

Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 21:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaya'dan Altın Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]