Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaya'dan Avrupa Şampiyonluğu

Mustafa Kaya'dan Avrupa Şampiyonluğu

47 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Mustafa Kaya'dan Avrupa Şampiyonluğu, System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya, final mücadelesinde Azerbaycan'dan Aghahuseyn Mustafayev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 mağlup eden Kaya, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:09 Kaynak: DHA
Romanya, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya ile Döndü Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Antonio Conte, Inter'den Yıllık 10 Milyon Euro İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Kaya'dan Avrupa Şampiyonluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]