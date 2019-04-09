Mustafa Kaya'dan Avrupa Şampiyonluğu
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:09 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda 70 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye
'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya, final mücadelesinde Azerbaycan
'dan Aghahuseyn Mustafayev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 mağlup eden Kaya, altın madalya kazandı.
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