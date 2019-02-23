Mustafa Kaya Yorgun Yılları Tanıttı
17 dakika önce
Özgün müziğin usta yorumcusu Mustafa Kaya, 25 yıl aradan sonra müzikseverlere sunduğu "Yorgun Yıllar" isimli 11 şarkıdan oluşan albümünün tanıtımını yaptı.
Taksim Çiçek barda yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen gecede Mustafa Kaya'nın heyecanı yüzünden okundu. Uzun aradan sonra tekrar albüm yapan usta yorumcuyu albümde eserini seslendirdiği Erhan Güleryüz'de yalnız bırakmadı.
Söz ve müziği Erhan Güleryüz imzası taşıyan "Ne Kadar Oldu" isimli şarkıyı Mustafa Kaya yorumuyla dinlerken gözlerinin dolduğunu ifade eden usta müzisyen"İki abim vardı biri Ahmet Kaya kaybettim, diğerininde elimden geldiğince yanında olmaya çalışıyorum" dedi. Ahmet Kaya'nın abisi olan Mustafa Kaya "Albümdeki her şarkının ayrı bir hikayesi var. Sadece "Yorgun Yıllar" kardeşim Ahmet Kaya için yazılmıştır ve yorumladım" dedi. Tanıtım gecesinde herkesin single ve tekli şarkı çıkardığı şu dönemde 11 şarkılık albüm çıkarmanında büyük cesaret olduğu konuşuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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