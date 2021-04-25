Medipol Başakşehir-Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 beraber kalan Aytemiz Alanyaspor'un yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, zorlu bir deplasmandan alınan bir puanın iyi olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Keçeli, tüm takımların çok yoğun bir periyottan geçtiklerini, üç günde bir maç oynadıklarını belirtti.

Rotasyon yapmaları gerektiğini anlatan Keçeli, şunları kaydetti:

"Dört oyuncumuzu değiştirdik. Onlardan da istediğimiz performansı aldık. Amaç atletizmi arttırmaktı. Bugün ilk defa 3'lü savunma oynadık. 3-4-1-2 oynadık. Topa sahip olduk ilk yarı çok iyi oynadık, skoru da alabilirdik. Futbol gol atmaktan ve yememekten kurulu. Atmayınca kazanma şansınız olmuyor. 3-4 pozisyonumuz vardı ama gol atamadık. Karşımızda da iyi bir takım vardı, geçen senenin şampiyonu, iyi bir hocaları, kurguları kaliteli ayakları var. Buradan bizim için alınan 1 puan iyidir."