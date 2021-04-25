- Mustafa Keçeli: "Alınan 1 puan bizim için iyi"

İSTANBUL - Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli, Başakşehir karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, "Çok yoğu bir programdan geçiyoruz. 3 gün önce maç oynadık. Maçtan öce de rotasyon yapmamız gerekiyordu. 4 oyuncu değiştiriyorduk. İstediğimiz performansı aldık. İlk defa bugün 3'lü savunmayla oynadık, 3-4-2-1 oynadık. Topa sahip olduk, pozisyonlarımız var. Özellikle ilk yarı çok iyi oyandık, skor da alabilirdik. Futbol gol atmak ve yememekten kurulu. Bugün 3-4 pozisyon olsa da beceremedik. İyi bir oyun var. Karşımızda da iyi bir takım vardı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu. İyi bir hocaları, kaliteli ayakları var. Bunlara karşı alınan 1 puan bizim için iyi" şeklinde konuştu.