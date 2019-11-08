Mustafa Kemal Atatürk, Highway Outlet'te anılacak

Bolu'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Highway Outlet'te düzenlenecek ücretsiz programlarla anılacak.



Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Higway Outlet, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında düzenleyeceği etkinliklerle anacak. 10 Kasım Pazar günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlenecek Atatürk konulu çocuk atölyelerinde, çocuklar Atatürk Rozeti ardından da Anıtkabir Tablosu yapım atölyesi ile hem hünerlerini sergileyecekler hem de atalarına olan sevgi ve saygılarını, onun anısına yaptıkları şeylerle bir kez daha dile getirmiş olacaklar. Çocuklar için düzenlenecek Atatürk Rozeti yapım atölyesi 14.00-15.30, Anıtkabir Tablosu yapım atölyesi de 16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Highway Sanat Galerisi'nde düzenlenecek ve saat 15.00'da başlayacak programda ise, Bolu Akademinik Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Highway Outlet işbirliği ile Akademinik öğrencilerinin Atatürk konulu fotoğraflarından oluşan sergi ve miniklerin sahne gösterileri Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşacak.



Highway Outlet Danışma noktası yanına kurulacak kürsüde ise, 10 Kasım Pazar günü boyunca alışveriş merkezi ziyaretçileri kürsüde yer alan anı defterine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazma fırsatı bulacaklar. - BOLU