Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı

10.11.2020 13:04
Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında Tosya'da saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında Tosya'da saygıyla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında Tosya'da düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenler ile törene katılanlar saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrakları yarıya indirildi. Salonda devam eden etkinlikler kapsamında Atatürk'ün hayatı ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından anma töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KASTAMONU

Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı
Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Tosya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk Tosya'da anıldı - Son Dakika


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