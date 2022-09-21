Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı

21.09.2022 14:01

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez geldiği Trabzon'da konakladığı Atatürk Köşkü restorasyon çalışması nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez geldiği Trabzon'da konakladığı Atatürk Köşkü restorasyon çalışması nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Köşkü'nü 3 kez ziyaret ettiğini belirten Zorluoğlu, Atatürk'ün tüm mal varlığını Türk milletine bağışladığı vasiyetini de burada yazdığını hatırlattı.

Atatürk Köşkü'nün hem Mustafa Kemal Atatürk'ün ağırlandığı ve konakladığı hem de Trabzon'un simge yapılarından birisi olduğunu anlatan Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Elbette zaman içerisinde kullanıma bağlı çeşitli bozulmalar, yapısal anlamda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmış ve geçmişte bazı dönemlerde buralarda restorasyonlar, onarımlar gerçekleşmiştir. Göreve başladığımız zaman buranın durumunu gözden geçirmiştik ve kullanıma bağlı burada ayrıntılı bir restorasyon ve konservasyon çalışmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştuk. Birkaç yıl önce uzman kişilerden bir teknik heyet oluşturmuştuk. Onlar uzunca titiz bir çalışma yaptı, projelerini hazırladılar ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda da proje onaylandı."

Restorasyon ihalesinin sözleşmesinin 20 Eylül'de gerçekleştiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 milyon liralık bir iş burada gerçekleşecek. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına burayı tamamen hazır edip inşallah önümüzdeki yıl ekim ayında burayı hizmete açmak ve olabilirse Cumhuriyet resepsiyonunu da bu köşkün bahçesinde vermek. Sadece yapısal anlamda bir restorasyon çalışması değil bu işin ikinci önemli ayağı da içerideki mobilya ve tefrişatla ilgili. Bugüne kadar içerideki eşyalarla ilgili çok müdahalede bulunulmadı. Eşyalar uzunca bir süredir burada olduğundan elbette zaman içerisinde eşyalarda da çok çeşitli bozulmalar ortaya çıktı."

Zorluoğlu, restorasyon çalışmalarının profesyonel bir ekip tarafından yürütüleceğini belirterek, "Restorasyon tamamlandığında eşyalar da yenilenmiş ve eksikleri tamamlanmış olarak yerlerini alacak. Bütünüyle köşk inşallah 2023 yılı Ekim ayında içerisindeki mobilyaları ve çevre düzenlemesiyle hakikaten çok daha insanların hoşuna gidecek ve eksikleri tamamlanmış bir şekilde hizmete açılmış olacak. Bu şehrimiz için şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Köşkün 20 Eylül itibarıyla ziyaret kapatıldığını aktaran Zorluoğlu, "Bir yıllık bir süre burada bu çalışmaları yaptıktan sonra önümüzdeki yıl tekrar ziyaretçileriyle buluşacak. Bilimsel esaslara uygun, çok iyi bir restorasyon olacağını değerlendiriyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika

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