Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı

23.07.2022 10:17

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındayken çekilen bir fotoğraf karesi ilk kez ortaya çıktı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu üzerine herkes "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk milletini kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

HİÇ GÖRÜLMEYEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

TV100 ekranlarında Ertan Özyiğit moderatörlüğünde gerçekleşirken ve araştırmacı yazar Oktan Keleş'in konuk olduğu 'Kayıt Dışı' programında, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmeyen bir hali paylaşıldı.

"KEMAL" İSMİ VEREN HOCASIYLA AYNI KAREDE

Gizemli soruların yanıt bulduğu programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki hali ilk kez seyircinin gözleri önüne serilmiş oldu. Atatürk'ün kendisine Mustafa Kemal ismini veren Mustafa Sabri Efendi hocasıyla aynı karede olduğu fotoğraf oldukça dikkat çekti.

Bir diğer yandan fotoğrafın detaylarını anlatan Oktan Keleş, "Mustafa Sabri Efendi 1893'te Atatürk'ün hocası, Kemal ismini veren. Mustafa Sabri efendi hocası ve Rumi ve miladı takvim karışımı eğer ki ay ve gün farklı olduğunu düşünürsek 1 sene yanılma payı olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

HERKES TEK BİR DETAYA TAKILDI

Sosyal medyada fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, herkes tek bir noktaya odaklandı. Fotoğrafta Atatürk'ün ayak ayak üstüne atması ve asil duruşu herkesin dikkatini çekerken, "O zamandan büyük adam olacağı belliymiş" gibi yorumlarda bulunuldu.

İşte o fotoğraf:

Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı, herkes bir detaya takıldı
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı, herkes bir detaya takıldı


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Son Dakika Yaşam Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı - Son Dakika


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