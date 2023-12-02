Atatürk'ün 57. Alay'a verdiği emir deşifre edildi

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv, koleksiyon kitaplar yer alıyor. Merkezin dikkat çeken belgeleri arasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında, 19'uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Haziran 1915 tarihli 57'nci Alay'a yazdığı emir uzmanlarca deşifre edilip, araştırmacıların hizmetine sunuldu. Deşifre edilen emirde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, düşman askerlerinin işgal ettiği 57'nci Alay'a ait siperlerin tekrar geri alınması için gerekirse askerlerin ölmesini emrettiği bölüm dikkat çekiyor.

"SİPERLERİN KATİYEN TERK EDİLMEYECEĞİNİ EMRETMİŞTİR"

Çanakkale Savaşları'nda büyük fedakarlıkların görüldüğünü belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk askerinin ölmeyi göze alarak savaştığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini gece-gündüz hep teyakkuzda tutan ve önderlik eden, canını hiçe sayan ve birçok defa da ölüm tehlikesi atlatmış korkusuz, cesur bir büyük komutan olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Çanakkale'yi 'geçilmez' yapmak için yeri gelmiş çok sert emirler de vermiştir. O emirlerinden bir tanesini de 57'nci Alay'a hitaben de buradan hiçbir suretle hiçbir şekilde ayrılmamak gerektiğini, siperlerin katiyen terk edilmeyeceğini emretmiştir. Düşmana çok yakın olan Arıburnu'nda savunulan bu siperlerin terk edilmesi halinde terk eden askere subaya bile ölüm emrini vermiştir. Bunun anlamı çok açıktır. Burada öleceğiz, can vereceğiz, şehit olacağız ama bu siperleri terk etmeyeceğiz. Çanakkale'yi geçilmez yapacağız. O yüzden Çanakkale geçilmemiştir, geçilememiştir" dedi.

"GEREKİRSE TAMAMEN ÖLEREK SİPERLERİN GERİ ALINMASINI EMRETTİM"

Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Haziran 1915 tarihli 57'nci Alay'a gitmeden önce yazdığı emirde şu ifadeler yer alıyor: "Düşman 57'nci Alay'ın sağ tarafındaki siperleri işgal etmiştir. Adı geçen alaya gerekirse tamamen ölerek siperlerin geri alınmasını emrettim. Size de ihtiyat taburunuzu sol tarafınıza yanaştırarak iştirak ettiriniz. Ben 57'nci Alay'ın yanına gidiyorum. Benimle oraya ulaşmama kadar telefonla irtibatta bulunuz."