Son Dakika Haberleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk
Son Dakika Dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu. Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu.


Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]