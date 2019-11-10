Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu 'pembe boyalı' eve yolculuk
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1881'de Selanik'teki 'pembe boyalı' evde doğdu. Günümüzde Yunanistan topraklarında bulunan yapı "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:14
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