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Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor

21.02.2022 16:20
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgar Dimitrina'ya olan aşkı, 'Dimitrina' sinema filmi oluyor. Atatürk'ün 'Genc¸ligˆimi bıraktım Sofya'da' dediği Dimitrina'da başrollerini paylaşacağı oyuncular henüz belli olmadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina'yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikâyesi film oluyor. 'Dilberay'ın ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, Ekim 2023'te vizyona girecek.

EVLİLİK TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ YETMEDİ

Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği'ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev'in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine âşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.

"BİR KIZ SEVDİM ATAŞEYKEN, VERMEDİLER"

Yıllar sonra Atatürk'e, "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya'da" dedirten kazanamadığı bu tek 'savaşın', yarım kalan hikâyesini anlatacak 'Dimitrina', 27 Ekim 2023'te sinemaseverlerle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor

"ATAMIZA YAKIŞIR BİR FİLM ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Beyazperde'nin aktardığına göre Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari, "İlk filmimiz 'Dilberay' ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
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Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor - Son Dakika
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