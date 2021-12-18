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Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

18.12.2021 14:42
Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 102'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 102'nci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, Atatürk'ü ve Heyeti Temsiliye'yi ağırlayan kadim şehrin valisi olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Milli Mücadele sürecinin yönetildiği kentin önemini anlattı.

Konuşmaların ardından Ayhan, Bilgin ve beraberindekiler, Atatürk ve Kongre Müzesi önünden temsili olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü yolcu etti.

Programın son bölümünde, Atatürk'ün o döneme ait araca binerek vatandaşları selamlaması ve şehirden ayrılması canlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı temsili olarak canlandırıldı - Son Dakika
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