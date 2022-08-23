ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI - Son Dakika
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ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI

23.08.2022 19:18
ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 94'uncu yıldönümü törenle kutlandı.

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 94'uncu yıldönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı uygulanmasının 94'ncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

Törende konuşan Albayrak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk yeni Türk alfabesinin, 23 Ağustos 1928'de ilk kez Tekirdağ'da uyguladığına dikkat çelerek, "Yeni Türk alfabesinin kabulü çağdaşlaşma mücadelesinin en önemli aşamalarından birisidir.Türkçenin yapısına uygun olan yeni Türk alfabesi okuma yazmayı öğrenmeyi çok daha kolay hale getirmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yurt genelinde milli mekteplerin açılması, okur yazar insan sayısının çok hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesinin uygulanacağı ilk yer olarak Tekirdağ'ı seçmesi elbette tesadüf değildir. Yüzünü güneşe çeviren insanlar diyarı Tekirdağ, aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelemizde her zaman en ön safta yer almıştır. Tekirdağ halkı olarak Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Cumhuriyet değerlerini geçmişte olduğu gibi bundan sonrada yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından tören, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Sanat Akademisi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları katılımcılara dağıtıldı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATATÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'I ZİYARETİ VE HARF İNKILABININ 94'NCÜ YILI KUTLANDI - Son Dakika
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