Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği başkentteki Atatürk Anıtı'nda, Sydney ve Melbourne Başkonsoloslukları binalarında, Brisbane Fahri Konsolosluğu da Gelibolu Atatürk Anıtı'nda "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri düzenledi.
Törenlere, Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, Melbourne Başkonsolosu Arif Eser Torun, Brisbane Fahri Başkonsolosu Turgut Manlı, büyükelçilik ve başkonsolosluk görevlilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen törenlerde, konuşmaların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenlerde anıtlara çelenk konuldu, gönderdeki Türk bayrakları çekildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Avustralya'da anıldı - Son Dakika