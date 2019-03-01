Son Dakika Haberleri: Mustafa Kemal Kılıç: "Kazanamamış Olmaktan Dolayı Panik Yaşıyoruz"

Mustafa Kemal Kılıç: "Kazanamamış Olmaktan Dolayı Panik Yaşıyoruz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adanaspor ile berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç, "12 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz, evimizde oynayacağımız 2 maçı kazanıp süratle yukarı doğru çıkmamız gerekiyor" dedi.

Mustafa Kemal Kılıç:
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Adanaspor ile berabere kalan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kemal Kılıç, "12 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz, evimizde oynayacağımız 2 maçı kazanıp süratle yukarı doğru çıkmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda basın toplantında gazetecilere açıklama yapan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Son devrenin 5 dakikası hariç o bölüme kadar oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi diyebiliriz. Öne geçtiğimiz zaman bunu Afyon'da da yaşadık iki maçı da koruyabilseydik şu anki durumumuzun oldukça uzağında olacaktık. Tecrübeli bir takım olmamıza rağmen uzun süre kazanamamış olmaktan dolayı panik yaşayabiliyoruz maçlar içerisinde. Karabükspor'dan sonra ligin en az gol atan takımı olmamız son 3-4 haftada bu görüntüyü yansıtmıyor. Çok gol pozisyonuna girebiliyor ve atıyoruz artık. Kazanmamız gerekiyor, 12 maçtır kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Evimizde oynayacağımız 2 maçı kazanıp suratla yukarı doğru çıkmamız gerekiyor" ifadelerini aktardı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Spor
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