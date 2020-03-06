Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak - Son Dakika Magazin

Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak

7 saat önce

Sesi ve sahne performansı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Mustafa Keser, uzun bir aradan sonra İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak, System.String[]

Sesi ve sahne performansı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Mustafa Keser, uzun bir aradan sonra İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.


İki yıl sonra ilk kez İzmir'de konser verecek olan ünlü sanatçı Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Alsancak'ta bulunan Mumlu Meyhane'de sahneye çıkacak olan Keser, gece için önemli bir repertuvar hazırladı. 6 Mart Cuma akşamı ünlü sanatçının gerçekleştireceği konseri yaklaşık bin kişinin izlemesi beklenirken, Keser'in kendine has yorumu izleyenler keyifli dakikalar yaşatacak.


Linet, Zeynep Calasini, Seccad Mehmedi gibi ünlüleri mekanında bir araya getiren mekanın sahibi ve işletmecisi Gökhan Plana, "Birçok ünlü isim Mumlu'da sahne alacak. Mustafa Keser'de eminiz ki muhteşem bir geceye imza atacak" dedi. - İZMİR

Mustafa Keser, İzmir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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