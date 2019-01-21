Son Dakika Haberleri: Mustafa Koç'u ölümün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz

Mustafa Koç'u ölümün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz

20 dakika önce

Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli üç yıl oldu.

Mustafa Koç'u ölümün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz, System.String[]
Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli üç yıl oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 

Koç Holding, Ekonomi
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