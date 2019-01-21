Mustafa Koç'u ölümün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz
20 dakika önce
Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli üç yıl oldu.
Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, hayata veda edeli üç yıl oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15
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