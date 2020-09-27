Mustafa Köse: "Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı" - Son Dakika

Mustafa Köse: "Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı"

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, eski Dokuma Fabrikası'nda Antalya Bilim Merkezi'ni kurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dokuma alanını halka kazandırın' talimatını taçlandırdığını söyledi.

Mustafa Köse:

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, eski Dokuma Fabrikası'nda Antalya Bilim Merkezi'ni kurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dokuma alanını halka kazandırın' talimatını taçlandırdığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ile Kemal Çelik'i, kültür ve sanat adası haline getirdiği eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde ağırladı.

Milletvekilleri Köse ve Çelik, ilk olarak Dokuma Fabrikası içerisinde kurulan ve Antalya'da bir ilk olan Anadolu Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti. Milletvekilleri, Başkan Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde müzeyi gezdi. Başkan Tütüncü, müzede yer alan objelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

"Tütüncü, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir işi gerçekleştirdi"

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Hakan Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sadece Antalya'nın değil Türkiye'nin ihtiyacı olan bir işi gerçekleştirdi." dedi.

Türk milletinin, Anadolu topraklarında Malazgirt'ten başlayıp, 15 Temmuz'da nihayetlenen bütün destanlarının Anadolu Şehitler Müzesi'nde yaşatıldığına işaret eden Köse, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Müze o kadar güzel formüle edilmiş ki; Türk tarihini başından sonuna kadar hem yaşıyoruz, hem de şehitlerimizi anıyoruz. Müzede, Antalyalı şehitlerimizi de yad etme imkanı buluyoruz. Antalya tarihinde bugüne kadar Antalyalı kim şehit olmuşsa bu müzede görme imkanımız var. Hatta eşyalarına dokunma, duygularını anlama ve ailelerinin hissettiklerini yaşama imkanı da buluyoruz. Böylesine duygulu bir müzeye daha tanık olmamıştık.

Müzedeki objeler, nice nesillere ve bizden sonraki zamanlara kalacak çok önemli bir hatıra. Bu müze, hem hafızamızı tazeliyor, bilincimizi diri tutuyor, hem de hakikaten duygusal anlar yaşamanıza sebep oluyor. Anadolu Şehitler Müzesi, Antalyalıların ivedilikle görmesi, ziyaret etmesi gereken bir müze olmuş.

"Anadolu Şehitler Müzesi, Türkiye için bir ihtiyaçtı"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de, Anadolu Şehitler Müzesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Müzede, vatan, bayrak ve millet ne demek, yani millet nasıl olunur onun arka planını görüyoruz. Bu müzede, millet olabilmek için, bağımsız bir ülke olabilmek için ve vatan olabilmek için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları var. Anadolu Şehitler Müzesi, Osmanlı Devleti'nin İslam alemine ve Türk dünyasına liderlik ettiği bir dönemin de küçük ama muhteşem bir örneği olmuş. Yakın tarihimizi müzede çok güzel görüyoruz. PKK terör örgütü gerçeğini; şehit olmanın ne demek olduğunu bu müzede anlayabiliyoruz. Bu müze, Antalya'mız, Türkiye'miz için bir ihtiyaçtı. Anadolu Şehitler Müzesi, öğrencilerimiz, Antalyalı hemşerilerimiz, hatta Antalya'ya gelen tüm turistlerin gezebileceği çok güzel bir müze oldu."

Milletvekilleri, Antalya Bilim Merkezi'ni inceledi

Milletvekilleri Köse ve Çelik, daha sonra Dokuma Fabrikası içerisinde 12 bin m2 alana kurulan ve bilimsel sergilerinin oluşturulması çalışması devam eden Antalya Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Tütüncü, merkezin tamamlanan bilimsel sergileriyle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. İnceleme gezisinde milletvekilleri, sergilerdeki objeleri kullanarak, test etti.

"Hayal etmeden gerçeğe dönüştüremiyorsunuz"

AK Parti Milletvekili Köse, Antalya Bilim Merkezi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Hayal etmeden gerçeğe dönüştüremiyorsunuz. Antalya Bilim Müzesi, Hakan Başkanımın çok güzel bir hayaliydi. Bu hayalin tecessüm etmiş halini yavaş yavaş görüyoruz. Bilim merkezi, Antalya'mızın, hatta Akdeniz'in çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Akdeniz'in en büyük bilim merkezini, Kepez'imize, Dokuma'nın tam göbeğine yerleştiriyoruz.

Antalya açısından çok önemli bir yer olan Dokuma alanıyla ilgili hayallerimiz var. Dokuma, çocukluğumuzun geçtiği yerler. Hakan Başkan, hayallerimizin olduğu bu mekanları, eski Dokuma Fabrikası'nın olduğu yeri, yine çocukların hayallerini yaşayacağı bir mekana dönüştürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Onların iradeleri olmasa Antalya Bilim Merkezi'ni ortaya çıkarmak mümkün olmazdı.

Antalya bilim merkezi, hem Kepez'in, Antalya'nın, hem de bütün Akdeniz'in bilim, ilim ve irfan merkezlerinden birisi olacak. Bilim merkezi tamamlandığı zaman Hakan Başkan'ın kafasındaki o hayalin nasıl bir gerçeğe dönüştüğünü bütün Türkiye'nin göreceğini düşünüyorum.

Dokuma'nın yanına Millet Bahçesi geliyor

Antalya'mızın böylesine önemli bir yerinde, Kepez'in tam ortası Dokuma alanında bilim merkezinin kurulması bizim için büyük bir gurur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dokuma Fabrikası alanını halka kazandırın" talimatının boyut kazandığı hali bilim merkezi ile taşlandı. Müzeleriyle, sanat galerisiyle, yeşil alanlarıyla, botanik bahçesiyle tarihi dokusu ile birlikte Dokuma, Antalya'nın yaşam merkezi oluyor. Dokuma'nın yanına da bir millet bahçesi kondurduğumuz zaman inşallah böylelikle de Dokuma alanını ve çevresini çok güzel bir kampüs haline getirmiş olacağız."

"Antalya teknoloji ile anılan bir kent olacak"

Antalya AK Parti Milletvekili Kemal Çelik de, bilim merkeziyle ilgili şunları söyledi: "Bu merkezde bilimin ve teknolojinin temel ilkeleri olacak. Çocuklarımız, burada bilimi ve teknolojiyi öğrenecekler. Dokuma alanının, bilimin temel ilkelerini öğretildiği bir yer olarak değerlendirilmesi önemli buluyorum. Bu bakımdan Hakan Başkan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Antalya'mız, turizm ve tarımla anılan bir şehir. Bilim merkezi ile de Antalya teknoloji ile anılan bir şehir haline gelecek. Bilim merkezi, bu bakımdan iyi bir gelişme Çocukların bilimle, teknolojiyle ve fen ile ilgili hayallerini gerçekleştirecekleri bilim merkeziyle Antalya teknoloji ile anılan bir kent haline gelecek."

Dokuma'nın zeytinyağını hediye etti

Milletvekilleri son olarak, 1\25 oranında küçültülen Anadolu medeniyetleri eserlerinin sergilendiği DokumaPark Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin en önemli projelerinden biri olan Antalya Bilim Merkezi'ne yaptıkları katkılarından dolayı AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik'e teşekkürlerini iletti.

Tütüncü, milletvekillerine DokumaPark alanına diktikleri zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağını da hediye etti. - ANTALYA

Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı
Mustafa Köse: Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı

Mustafa Köse, AK Parti, Antalya, Kepez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Köse: 'Tütüncü Cumhurbaşkanı'nın talimatını taçlandırdı' - Son Dakika


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