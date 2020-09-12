Mustafa Kurtuldum Denizli'ye imzaladı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, Anadolu Efes'in genç oyuncusu Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı. Gerçekleşen imza töreniyle Mustafa, 1 yıllığına kiralık olarak Denizli ekibinde oynayacak. 2001 doğumlu, 1.97 m boyundaki basketbolcu, Anadolu Efes altyapısından yetişti ve defalarca altyapı milli takımlarında yer aldı. Kurtuldum, 2019'da FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya finalde 57-53 kaybettiğimiz maçta 19 sayı ve 3 ribaund ile oynamıştı.