Son Dakika Haberleri: Mustafa Kutlu'nun 'Rüzgârlı Pazar'ı, TRT Radyo 1'de ses buluyor
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Mustafa Kutlu'nun 'Rüzgârlı Pazar'ı, TRT Radyo 1'de ses buluyor

1 saat önce

Mustafa Kutlu'nun usta kaleminden çıkan öyküler ile Mazlum Kiper'in efsane sesi, TRT Radyo 1'de, Bir Roman Bir Hikaye programında bir araya geliyor.

Mustafa Kutlu'nun 'Rüzgârlı Pazar'ı, TRT Radyo 1'de ses buluyor, System.String[]

TRT İstanbul Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TRT Radyo 1'de her gün saat 22.45'te yayınlanan Bir Roman Bir Hikaye programında, Türk ve Dünya edebiyatının sevilen eserleri, 15'er dakikalık bölümler halinde okunmaya devam ediyor.

Bir Roman Bir Hikaye'de bu kez, Mustafa Kutlu'nun "Rüzgârlı Pazar" kitabı okunacak. "Rüzgarlı Pazar" ilk bölümüyle, bugün (8 Temmuz) saat: 22.45'te TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
İstanbul, Güncel
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