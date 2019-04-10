Son Dakika Haberleri: Mustafa Mola Başkan Yardımcısı Oldu

Mustafa Mola Başkan Yardımcısı Oldu

54 dakika önce

Yerel seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Mustafa Mola Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından, Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mustafa Mola Başkan Yardımcısı Oldu, System.String[]
Yerel seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Mustafa Mola Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından, Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Daha öncesinden de Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Mustafa Mola, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği yapılan görevlendirme ile birlikte 10 Nisan 2019 Çarşamba günü yeni görevine başlıyor. Başkan Kavaklıgil yeni görevinde Başkan Yardımcısı Mustafa Mola'ya başarılar dilerken önümüzdeki süreçte ilçemiz için oldukça verimli çalışmalara imza atılacağını dile getirdi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Tosya, Volkan Kavaklıgil, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Güncel
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