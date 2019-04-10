Mustafa Mola Başkan Yardımcısı Oldu
54 dakika önce
Yerel seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Mustafa Mola Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından, Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Yerel seçimlerinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Belediye Meclis üyesi Mustafa Mola Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
tarafından, Tosya
Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Daha öncesinden de Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Mustafa Mola, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği yapılan görevlendirme ile birlikte 10 Nisan
2019 Çarşamba
günü yeni görevine başlıyor. Başkan Kavaklıgil yeni görevinde Başkan Yardımcısı Mustafa Mola'ya başarılar dilerken önümüzdeki süreçte ilçemiz için oldukça verimli çalışmalara imza atılacağını dile getirdi. - KASTAMONU
Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir
Bahçeli, Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'ı Tanımadı: Aklanmadan Benim Başkanım Olamaz
Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz!
Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı