Beşiktaş derbisinin son anlarında sakatlık geçiren Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, soyunma odasına sedye ile götürüldü.

Galatasaray'da Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Muhammed, 63. dakikada Radamel Falcao'nun yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son dakikalarda Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlandı. Muhammed saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı. - İSTANBUL