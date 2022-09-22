Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda ilk ders zili çaldı

22.09.2022 10:49
Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda ilk ders zili çaldı

Kartal Belediyesi tarafından, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına ücretsiz destek olmak için kurulan ve 300 öğrenciyi üniversite ve lise sınavlarına hazırlayan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda, 2022-2023 öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Kartal Belediyesi tarafından, öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına ücretsiz destek olmak için kurulan ve 300 öğrenciyi üniversite ve lise sınavlarına hazırlayan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda, 2022-2023 öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet dönemi Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'nin adını verdiği eğitim kursunda, öğrencilerin okul hayatına destek olmaya devam ediyor. Kursta, 200 öğrenci üniversite sınavına, 100 öğrenci de lise sınavına 20 öğretmen tarafından ücretsiz olarak hazırlanıyor. Ayrıca, eğitim kursunda; 2022-2023 eğitim öğrenim yılında geçtiğimiz yıla göre öğrenci kontenjanı iki katına çıkarıldı.

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek; "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini rehber edinip Cumhuriyetimizin aydınlanma ışığından aldığımız ilhamla, eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük hizmetler gerçekleştirmiş eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Mustafa Necati'nin adını verdiğimiz eğitim kursumuzun bu yılki ilk ders zili çaldı. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Kartal'da kreş eğitimi ile başladığımız eğitim desteği, bugün lise ve üniversite öğrenimi görmek isteyen öğrencilerimiz için açtığımız hazırlık kursları ile devam ediyor. Kartal Belediyesi olarak amacımız eğitimdeki fırsat eşitsizliğini, açtığımız kurslarla, maddi olanaklardan dolayı yeterli derecede hazırlanamayan başarılı gençlerimizi hedef ve hayalleri ile buluşturmak. Bu amaçla ilçemizdeki öğrencilerimize eğitim öğretim hayatları süresince destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Kartal Belediyesi, Mustafa Necati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu'nda ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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