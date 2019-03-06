Mustafa Necati Işık'tan Güzel Sesi ile Özel Bir Sürpriz

Işık, dinleyenlere ikinci bir sürpriz yaparak güzel sesi ile "Bahçede Yeşil Çınar" türküsünü söyledi.

Bir Radyo kanalının bugün Beylikdüzünden canlı yayın yaptığı sırada sahada seçim çalışmalarını sürdüren Mustafa Necati Işık, programının sunucusu Hilal Özgani tarafından canlı yayına davet edildi. Bu isteği kırmayan Mustafa Necati Işık yayınına katıldı.

Yayında Beylikdüzü için yapacağı projeler hakkında bilgi veren Mustafa Necati Işık, Hilal Özgani ve sosyal medyadan gelen soruları da cevapladı. Mevcut yönetim tarafından 5 yıl boyunca Beylikdüzü'ne doğru dürüst hiçbir yatırım yapılmadığının altını çizen Işık, ilçeye değer katacak birçok projelerinin olduğunu vurguladı. Ulaşımdan kültür-sanata, spordan, teknolojiye, engellilerin hayata kazandırılmasından, eğitime kadar birçok yeni ve vizyoner projelerinin olduğunu dile getiren Işık, 1 Nisan'dan itibaren bunları hızlı bir şekilde hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Müziğe düşkünlüğünün yanı sıra güzel bir sese de sahip olduğu bilinen Mustafa Necati Işık, Hilal Özgani'nin ricası üzerine programda bir de sürpriz yaparak dinleyiciler için "Bahçede Yeşil Çınar" türküsünü seslendirdi. Türküye sunucu Özgani de eşlik etti ve keyifli bir düet gerçekleşti.