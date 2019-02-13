Mustafa Necati Özfatura Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeşilay Onursal Başkanı, gazeteci yazar Mustafa Necati Özfatura, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilay Onursal Başkanı, gazeteci yazar Mustafa Necati Özfatura, son yolculuğuna uğurlandı.



Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, yakınları, çalışma arkadaşları, sevenleri ile çok sayıda kişi katıldı. Özfatura'nın yakınları burada taziyeleri kabul etti.



Öfatura'nın cenazesi, kılınan namazdan sonra Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.



89 yaşındaki Özfatura, bir süredir tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam vefat etmişti.



17 Mayıs 1930'da Bursa'da doğan Özfatura, 1950'de Harp Okulu'ndan topçu subayı olarak mezun oldu. 1960'ta ABD'de füze okulunda eğitim gören Özfatura, 1962'den 1976 yılına kadar Hava Kuvvetleri'nde füze subayı olarak görev yaptı.



Ordudan Hava Füze Albayı olarak emekli olduktan sonra Türkiye Gazetesi'nde dış politika yazıları yazan Özfatura, 2004-2010 yılları arasında Yeşilay Başkanlığı görevini de yürüttü.



Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu 1-2, Afganistan Destanı ve Ah Bosna'nın da aralarında olduğu çok sayıda kitabı kaleme aldı.

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