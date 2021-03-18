Mustafa Nuri'den "Nehir ve Diğer Tüm Şeyler"
18.03.2021 17:47
Mona Kitap tarafından yayınlanan Nehir ve Diğer Tüm Şeyler, toplumun ahlak ve sevgi dinamiklerini birbirinden ilginç kahramanlarının kesişen yaşamları üzerinden sorgularken, okuru da kendisi ile yüzleşmeye davet ediyor.
Mona Kitap tarafından yayınlanan Nehir ve Diğer Tüm Şeyler, toplumun ahlak ve sevgi dinamiklerini birbirinden ilginç kahramanlarının kesişen yaşamları üzerinden sorgularken, okuru da kendisi ile yüzleşmeye davet ediyor.
I·stanbul Üniversitesi I·letis¸im Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Mustafa Nuri, Türk Kültürü ve I·letis¸im üzerine yüksek lisans yaptı. Reklam sektöründe çalıştıktan sonra da sinemaya adım attı. Vücut adlı filmiyle birçok uluslararası festivale katıldı.
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