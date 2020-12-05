Mustafa Özat: "Demek ki dersimize iyi çalışmamışız" - Son Dakika

Mustafa Özat: "Demek ki dersimize iyi çalışmamışız"

05.12.2020 22:13
Mustafa Özat:

Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Demek ki dersimize yeterince çalışmamışız. Yeterince hazır değiliz. Buradan aldığımız derslerle önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hatay spor Genel Sekreteri Mustafa Özat, 3-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Demek ki dersimize yeterince çalışmamışız. Yeterince hazır değiliz. Buradan aldığımız derslerle önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özat, Galatasaray karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayarak, "Halk arasında 'Atmayana atarlar' diye bir deyim vardır. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik heralde sonuç böyle olmayacaktı. Futbol şansı denen bir olgu var. Şuna inanıyoruz; şans hazır olana, çalışana gelir. Demek ki dersimize yeterince çalışmamışız. Yeterince hazır değiliz. Buradan aldığımız derslerle önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Zaten İstanbul'da üç büyüklerle maç yapıyorsanız elinize gelen fırsatları değerlendirip golle sonuçlandırmanız gerekir. Bunu başaramadık ama mücadeleyi gayet güzel yaptık. Bir Anadolu kulübünün nasıl oynaması gerektiğini futbolu çirkinleştirmeden nasıl oyunu güzelleştirdiğini uygulamaya çalıştık. Golle süslemiş olsaydık tabi her şey çok daha farklı olurdu. Korona virüs nedeniyle ertelenen maçımız var. Onları aldığımız takdirde puan sıralamasında çok daha iyi yerde olacağız. Bizim amacımız ligde kalmak demiştik. İlk 10'da olmak diye revize edebiliriz ama daha önemli amacımız lige tat ve keyif vermek. Ligi daha da güzelleştirmeye çalışmak. Özellikle bu korona virüs günlerinde futbol izleyen seyircilere güzel futbol izletmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ezilmeden oynadık"

3-0 mağlup oldukları müsabakada çok fazla ezilerek oynamadıklarına değinen Özat, "İkinci yenilgimizi aldık. Yeni çıkan bir kulüp, yeni oluşan bir takım. Aslında maçı inceleyecek olursak çok ezilen bir takım olmadık. Eğer ilk yarının başında ve ikinci gole kadar fırsatları değerlendirmiş olsaydık gayet güzel oynadık. Hiçbir karamsarlığımız yok. Çarşamba günü Erzurumspor, daha sonra Karagümrük daha sonra da Ankaragücü maçlarında Hatayspor gerçek kimliğini ortaya koyacak. Puan veya puanlar alacağız" ifadelerini kullandı.

"Ligdeki 21 kulübün hepsi çok değerli"

Süper Lig'deki bütün takımların çok değerli olduğunu ifade eden Mustafa Özat, "Rakiplerimizin hepsi değerli. Bazı spor yorumcuları maç oynanmadan Hatayspor fark yiyecek gibi yorumlar yaptı. Bu bizi üzdü. Futbol tek takımla oynanan bir oyun değil. Rakip olmasa bir anlamı yok. 21 kulübün hepsi çok değerli hepsi bu ligi güzelleştirmek için elinden geleni yapıyor. İnanır mısınız şu anda federasyondan galibiyet veya beraberlik için ne kadar para alacağımız belli değil. Bunun sorununu yaşıyoruz. Gerçekten çok zor şartlarda gidiyoruz. Federasyon elinden geleni yapıyor. Dünyadaki belirsizlikler futbolun oynanışını güçleştiriyor. Bu güç ortamda birazcık seyir zevki verdiysek ne mutlu bize" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Özat: 'Demek ki dersimize iyi çalışmamışız' - Son Dakika Spor


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