Mustafa Özer: "Ligde zorlu haftalara girdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Özer: 'Ligde zorlu haftalara girdik' - Son Dakika

Mustafa Özer: "Ligde zorlu haftalara girdik"

6 saat önce

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ligde zorlu haftalara girildiğini belirterek, Hatayspor karşısında iç sahada galip gelmek istediklerini vurguladı.

Mustafa Özer:

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, ligde zorlu haftalara girildiğini belirterek, Hatayspor karşısında iç sahada galip gelmek istediklerini vurguladı.

Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ve takımın genç sol beki Cemali Sertel, zorlu Hatayspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menemenspor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Mustafa Özer, "Ancak biz önümüze bakıyoruz. Biliyorsunuz 3 maçtır 3 puana hasret bir takımla karşılaşacağız. Yeni bir hoca değişikliğine gittiler. Hazırlıklarımızı buna göre şekillendirip, taraftarlarımıza iyi bir Eskişehirspor izletmeyi düşünüyoruz. Taraftarlarımızı stada bekliyorum. Onların da desteğiyle iç sahadan galibiyetle çıkmak tek arzumuz" diye konuştu.

Cezalı oyuncularının olmadığını belirten Özer, Kıvanç Karakaş'ın durumunun maç saatinde belli olacağını dile getirdi.

"ZORLU HAFTALARA GİRDİK"

Ligde zorlu bir viraja girdiklerinin altını çizen Özer, "Bizim çok derin bir kadromuz yok. Elimizdeki oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü üst üste maçlarımız var, zorlu haftalara da girdik. Futbolcuların morali iyi. Genç oyuncularla mücadele etmek her zaman avantajdır. Bu tür maçlardan sonra hocalarım, ekibim toparlıyoruz takımı. Hem mentalite hem de fizik olarak toparlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

CEMALİ SERTEL: "YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Takımın istikrarlı isimlerinden Cemali Sertel ise Hatayspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Aslında takım olarak Menemenspor maçına çok iyi hazırlanmıştık. Güzel çalışmalarımız olmuştu. Maça da iyi ve motive gittik. Seri yakalamıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. Olsun artık, nazarlık diyelim. Bu haftaya gelecek olursak, bu hafta da maç için iyi hazırlanıyoruz. Evimizde taraftarımızla beraber, onların desteğiyle maçı almak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüze bakacağız" açıklamasını yaptı.

Menemenspor karşısında frikikten attığı şık golü değerlendiren Cemali, "Ben frikik için hafta içleri çalışıyordum. Bu maça denk geldi. Arkadaşım topu bana verdi. Tabi hocamızın 'Cemali' demesiyle beraber ben topun başına geçtim ve golü attım. Güzel bir goldü. İnşallah bu frikiklerin devamı da gelecek. İkinci devreye çok iyi bir başlangıç yaptık ve seri yakaladık. Hatay maçıyla beraber bir seri daha yakalayıp, iyice yukarılara çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında evinde lider Hatayspor'u konuk edecek. Geçen hafta Menemenspor deplasmanından istediği sonucu alamayan Es Es, liderden puan almak istiyor. Karşılaşma öncesinde Hatayspor'un 42, Eskişehirspor'un da 16 puanı bulunuyor. Siyah-kırmızılı ekip zorlu maça Mustafa Özer yönetiminde, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

(Çağatay Gür - Mustafa Kaplan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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