Mustafa Özer: "Şanssız gol yedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Özer: 'Şanssız gol yedik' - Son Dakika Spor

Mustafa Özer: "Şanssız gol yedik"

6 saat önce

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Karagümrük karşısında ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade ederek, "Şanssız gol yedik" dedi.

Mustafa Özer:

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Karagümrük karşısında ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade ederek, "Şanssız gol yedik" dedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "İlk yarıya baktığınız zaman oyunu forse edip, pozisyon bulduk. 3 -4 tane net pozisyonumuz vardı. Hiç ummadığımız yerde top kaptırıp gol yedik. Cemali'nin oyundan çıkmasından sonra sağ beki sol bekte oynatmak zorunda kaldık. 2. yarıya iyi başladık ama şanssız gol yedik. Menemen, Hatayspor ve Karagümrük maçlarında hakem takdir haklarını rakipten yana kullandı. Zaten genç oyuncularımız var. Var olma mücadelesi veriyoruz. Üzgünüz yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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