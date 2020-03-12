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Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"
6 saat önce
- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
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