Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Özer: 'Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü' - Son Dakika Spor

Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"

6 saat önce

- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi.

- Mustafa Özer: "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü. 1-0 iken direkten topumuz oldu. Onu atsaydık bugün galip gelecektik. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Sakat sakat hasta hasta oynadılar. Gerçekten üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz. Son maça kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mustafa Özer: Son dakikada yediğimiz gol bizi üzdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Mustafa Özer, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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