Mustafa Özer takımın son durumunu değerlendirdi - Son Dakika

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Özer, "şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. İşimiz kolay değil ama bunu başaracağız" dedi.

Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Özer, Antalya kampını değerlendirdi. Özer, "Biz hep birlikte Eskişehirspor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antalya'da bir kamp yaptık. 10 günde 16 antrenman ve 4 hazırlık maçı yaptık. Biz 33 futbolcuyla sakatlık vermeden Eskişehir'e döndük. Hazırlık maçlarında sporcularımızın hepsine süre verdik. Keçiören'i kamp öncesinde inceledik. Elimizde genç bir kadro var. Alt yapılardan da 9 oyuncumuz a takımı alıp geleceği kurtarmaya çalışıyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. İkinci bizi çok zorlu maçlar bekliyor. Telafisi olmayan maçlar bu maçlar. Bizim en büyük silahımız genç olmamız. İnşallah stadımız ikinci yarıya yetişir. Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. İşimiz kolay değil ama bunu başaracağız" diye konuştu.

"İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım"

Siyah kırmızılıların Teknik Direktörü Mustafa Özer, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncuların yerlerini genç futbolcular ile doldurmaya çalıştıklarını ifade etti. Ekibiyle birlikte çok çalıştıklarını aktaran Özer, ligin ikinci yarısında en az 30 puan almaları gerektiğinin altını çizerek, "Gönül isterdi ki diğer oyuncular da aramızda olsun ama artık yapacak bir şey yok. Keçiören ligin en az gol yiyen en az da gol atan takımı. Biz yüreğimizle armamız için mücadele edeceğiz. İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 29-30 puan almamız lazım. Ben profesyonel oyuncuların yerinde olsam Eskişehir'e zor durumda bırakmazdım. Umutlu olalım, çocuklarımıza destek olalım. Şu an da 3-4 tane net olarak Avrupa da oynayabilecek oyuncumuz var. Amacımız Eskişehirspor'a para kazandıracak oyuncular yetiştirmek. Stoperlerde Erdal ve Berkay gitti. O mevkide sıkıntımız var ama biz Mevlüt ve Furkan ile çözüm oluşturduk. Kadro genişliğimiz yok. En çok gol atan Jesse, Milinkovic, Sissoko ve Emre gitmiş. Bu isimler takımın en fazla gol atanları. Takım oyununu oynarsak başarılı oluruz. Her mevkiden gol bekliyoruz. Biz Adanaspor maçını burada oynamak istiyoruz. En büyük gücümüz taraftarlarımız. Oyuncularımız genç olmalarına rağmen istekliler. Oyuncularımızla iyi bir iletişim kurduk. Elimizi taşın altına değil gövdemizi koyduk. Biz tesislerde 11-12 saat mesai harcıyoruz. Kulübe geldiğimden beri kabuslarla uyanıyorum çünkü sorumluluğumuz çok fazla" şeklinde konuştu.

(İHA)