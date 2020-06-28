Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz - Son Dakika

Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz

Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'e veda eden Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer, siyah-kırmızılıların eski günlerine döneceğine...

Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz

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"Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız"

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'e veda eden Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer, siyah-kırmızılıların eski günlerine döneceğine inandığını belirterek, "Eskişehirspor ulu bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" dedi.

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Eskişehirspor, dün akşam konuk ettiği Altay ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 beraber kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılılar 4 yıldır mücadele ettiği 1'inci Lig'e bitime 4 hafta kala veda ederek TFF 2'nci Lig'e düştü.

Karşılaşmanın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer çok üzgün olduklarını söyledi. Maçta 8 oyuncusunun yer alamadığnı, 16-17 yaşındaki futbolcularla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Mustafa Özer, "Hafta içi çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum takım halinde. 8 oyuncumuz kadroda yoktu. Diğer genç oyuncularımıza elimizden geldiğince fırsat vermeye çalıştık. Genç kardeşlerim gerçekten çok iyi mücadele etti. Skoru 2-0 yaptık, 2-0'dan sonra yediğimiz golde 10 kişi kalmıştık. Bir oyuncum dışarıda kalmıştı, 2 oyuncu değiştiriyordum, duran toptan oyuncu değişikliği olsaydı şu anda belki galip gelecektik. Üzgünüz berabere kaldığımız için. Yolumuza devam ediyoruz. 16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz biliyorsunuz. Bizim amacımız, hedefimiz; milli takıma da Eskişehirspor'a da futbolcular yetiştirmek, Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Ben oyuncularımdan son derece memnunum. Bize destek veren Eskişehirspor camiasına teşekkür ederim. Altay'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞA DÜŞENE KADAR ESKİŞEHİRSPORLUYUZ"

Altay'ın beraberlik golünün ardından konuk ekip teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın oyuncularına yönelik 'Kimden nemalanıyorsunuz? Küme düşen takım böyle oynar mı?' dediğini öne süren Mustafa Özer, şunları kaydetti:

"Ben de duydum, hatta bütün Türkiye duydu. Geçen hafta Erzurum maçında 2 futbolcunun, oyuncularımızı başka şeylerle itham etmesi, bu hafta da Yalçın hocanın 'Nemalandınız mı?' demesini herkes duydu. Yalçın hocaya şunu teklif ediyorum; Ben onu çok severim ama bu bizi hakikaten çok üzdü. Yalçın hocam bunu söylediysen lütfen ispatla. İspatlarsan teknik direktörlük diplomamı yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Eskişehirspor'u hiçbir güç bu tür oyunlara çekmesin. Eskişehirspor ulu bir çınardır. Biz küllerimizden doğacağız. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:46 Kaynak: DHA

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