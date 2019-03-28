Mustafa Pak: 31 Mart'ta Milletimiz, Yeni Bir Muhalefet Oluşturmalı

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, " 'İktidar iyi değil ama muhalefet de kötü' diyen seçmen, bu seçimde yeni bir muhalefet oluşturmalı ki değişimin önü açılsın.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, " 'İktidar iyi değil ama muhalefet de kötü' diyen seçmen, bu seçimde yeni bir muhalefet oluşturmalı ki değişimin önü açılsın. Mevcut muhalefeti oluşturan partiler, iktidara alternatif olamıyorsa alternatifi milletin kendisi oluşturur. İşte alternatif oluşturmanın yolu, bu seçimde BTP'nin oyunu katlayarak arttırmaktır" dedi.



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile Harb-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Bu görüşmelerde oy kullanmak istemeyen seçmen sayısındaki artışı değerlendiren Mustafa Pak, "Bu seçimde oy kullanmayacağını belirten ya da kararsız olduğunu söyleyen çok ciddi bir seçmen kitlesi var. Bu oran şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok artmış. Bu durum milletin; Cumhur ittifakını da millet ittifakını da çözüm olarak görmediğini, iki tarafa da ders vermek istediğini gösteriyor" dedi.



"İTTİFAKLARA VERMEZSENİZ OYUNUZ BOŞA GİDER SÖZÜ BİR ALDATMACADIR"



Seçim sürecinde esnaf ve pazar yeri ziyaretleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüşmeler, halk buluşmaları ile sürekli sahadan olduklarını ifade eden Mustafa Pak, halkın Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'a büyük bir teveccüh gösterdiğini, çözümü olan ve millete proje anlatan tek siyasi parti olduklarını, bu farkın toplum tarafından da görüldüğünü ve takdir edildiğini söyledi.



BTP Adayı Pak; "Ancak seçmende; ittifaklardan birine oy vermezse oyunun boşa gideceği, ittifak dışındaki partilere vereceği oyun sonuca etkili olmayacağı algısı oluşturulmaktadır. Bu propaganda nedeniyle seçmen; ya ittifaklardan birine oy vermek ya da hiç oy kullanmamak tercihiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu büyük bir aldatmacadır" dedi.



"İTTİFAKLAR DIŞINDAKİ BİR ALTERNATİFİ MİLLETİN KENDİSİ OLUŞTURACAKTIR"



Mustafa Pak, şöyle devam etti:



"Aslında boşa giden oy; ittifaklar dışındaki partilere verilen değil, ittifaklara verilen oydur. Millet bir önceki seçime benzer tercihler yaptığında AKP birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü, HDP dört ve İP 5. Parti olur. Bu durumda ise millet mevcut siyasi tabloyu değiştirmemiş, aynı kişilerin aynı koltukları muhafaza etmesini sağlamış olur. Hangi şehri, bu partilerden hangisinin yöneteceğinin çok fazla bir önemi yoktur. Böyle bir tabloda millet, bu seçimde bir şey değiştirmemek ile kalmayıp önümüzdeki seçimde de ülkeyi ayni partilere mahküm etmiş olur. Yani sonraki seçimde de değiştirme imkanını ortadan kaldırmış olur. Ancak çözümü ve projesi olan BTP, bu seçimde belediye kazanamadığı halde oyunu katlayarak arttırır ise; önümüzdeki seçim için milletimiz alternatif oluşturmuş olur. Mevcut partiler arasında tercih yapma çaresizliğinden kurtulur. Bir sonraki seçimde de, aynı partilere mecbur olmamak için milletimizin bu seçimde alternatifini oluşturması gerekir. İktidar iyi değil ama muhalefet de kötü diyen seçmen, bu seçimde yeni bir muhalefet oluşturmalı ki değişimin önünü açılsın. Mevcut muhalefeti oluşturan partiler, iktidara alternatif olamıyorsa alternatifi milletin kendisi oluşturur. İşte alternatif oluşturmanın yolu, bu seçimde BTP'nin oyunu katlayarak arttırmaktır."



- İstanbul

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