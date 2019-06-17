Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak
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Brüksel'de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesince 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Çalışma Gurubu toplantısına iştirak edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
'de Avrupa
Birliğinin, Bölgeler Komitesince 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye
Çalışma Gurubu toplantısına iştirak edeceğini belirten Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu
, bu toplantıda Türkiye'den beş Belediye Başkanı'nın temsil edeceğini söyledi.
Avrupa Birliği, Türkiye Çalışma Gurubu toplantısının iki gün süreceğini ve Türkiye'den İzmir
Büyükşehir, Burdur
, Edirne
, Melikgazi ve Akyurt
olmak üzere beş Belediye Başkanının davet edildiğini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Öncelikle Türkiye'den Melikgazi Belediyesi'nin davet edilmesi çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Melikgazi Kayseri
şehrinin lokomotifi olduğu gibi çalışma ve yatırımları ile referans bir belediyedir. Melikgazi yapıyorsa iyi proje veya yatırımdır; algı ve gerçeği bulunmaktadır" dedi. Genç
İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin Dahiliyeli konusunda tebliğ sunacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa birliğindeki konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştireceğini kaydetti. Mustafa Palancıoğlu, bu toplantının sonuçlarını Türkiye'deki belediyelerin bilgisine sunulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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