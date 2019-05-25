Son Dakika Haberleri: Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje toplantısı ile 2023 yılına kadar olan ilçemizin yol haritasını...

Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje toplantısı ile 2023 yılına kadar olan ilçemizin yol haritasını...

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar planlama revizyonları ve yeni çıkarılan planlı alanların yönetmeliğe uygunluğu konusunda PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Mustafa Palancıoğlu:
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar planlama revizyonları ve yeni çıkarılan planlı alanların yönetmeliğe uygunluğu konusunda PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ çalışanları ile bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kayseri merkez yerleşiminde nüfusunun % 50'sinin sadece Melikgazi de yerleştiğini ancak mesai ve hafta sonları bu nüfusun daha da artığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Bu çalışmalar her zaman referans gösteriliyor. Bugün Gültepe, Köşk, Yenimahalle, Yıldırım Beyazıt, Keykubat gibi semtlerde çok katlı modern binaları yükseliyor ise bu imar planlamasının tam ve eksiksiz uygulanmazsından kaynaklanmaktadır. Bugün ise Plan ve Proje Müdürlüğü çalışanları ile yaptığımız toplantı da imar planları ve revizyonu, kay yükseklikleri, emsal uygulama alanları gibi konuları adeta masaya yatırarak detaylı olarak bir yol haritası çizdik. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yine referans olma özelliğimiz ile çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:18 Kaynak: İHA
Kayseri, Melikgazi, Mustafa Palancıoğlu, Güncel
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