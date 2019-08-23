Mustafa Parmaksız caddesinde sıcak asfalt serimi öncesi hazırlıklar yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Mustafa Parmaksız Caddesi'nde başlatılan altyapı ve üst yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kısa sürede trafiğe açılması planlanan cadde de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt serimi öncesinde zemin çalışması gerçekleştiriliyor.



Nevşehir'de şehir içi yolların ulaşım kalitesini arttırmak ve şehri sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi ekipleri, Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki çalışmalarında son aşamaya geldi. Altyapı çalışmaları tamamlanan caddenin Meteris Meydanı-Adiye Sarayı Kavşağı arasındaki bölümde yaya kaldırımlarının imalatı sürerken bir yandan da sıcak asfalt serimi öncesi iş makineleri tarafından zemin çalışması yapılıyor. Kısa sürede sıcak asfalt serimine başlanılacak olan cadde de daha sonra yolun her iki yönünde oluşturulan yeşil bantlar için süs bitkisi ve çiçek dikimleri yapılacak.



Mustafa Parmaksız Caddesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları ile birlikte kısa sürede yaya ve araç trafiğine açılması planlanıyor. - NEVŞEHİR