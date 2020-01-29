Mustafa Paşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı (2) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı (2)
6 saat önce
Elazığ'daki bazı depremzedeler, hasar gören ve boşaltılan binadan eşyalarını almaya çalışırken paniğe kapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:31 Kaynak: AA
Elazığ'daki bazı depremzedeler, hasar gören ve boşaltılan binadan eşyalarını almaya çalışırken paniğe kapıldı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Ömer Sanaç Sokağı'nda hasar gören binaya bazı depremzedeler eşyalarını almak için girdi.
Bu sırada ses duyduklarını ve sarsıntı hissettiklerini belirten vatandaşlar yaşadıkları panik üzerine koşarak kaçmaya çalıştı.
Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince vatandaşlar güvenli şekilde binadan tahliye edildi.
Çevresi bariyerle kapatılan binadan vatandaşlar uzaklaştırıldı.
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