Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi daha sağ çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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