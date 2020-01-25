Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu - Son Dakika

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz."

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı 70 yaşındaki Ali yılmaz enkaz başında oğlu gelini ve torunlarını çıkarılmasını bekliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]