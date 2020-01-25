Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu
6 saat önce
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:17 Kaynak: AA
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz."
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