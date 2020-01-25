Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2)
7 saat önce
Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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