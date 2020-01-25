Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2) - Son Dakika

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2)

7 saat önce

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerindeydi.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi çıkarıldı - Süleyman Soylu (2)

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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