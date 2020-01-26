Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2) - Son Dakika

Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)

6 saat önce

ENKAZDAN ÇIKARILDIElazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2), System.String[]

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Hasan KIRMIZITAŞ/ELAZIĞ,


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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