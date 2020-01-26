Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (2)
6 saat önce
ENKAZDAN ÇIKARILDIElazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
ENKAZDAN ÇIKARILDI
Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.
Hasan KIRMIZITAŞ/ELAZIĞ,
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