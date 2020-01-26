Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3) - Son Dakika

Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3)

6 saat önce

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIElazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3), System.String[]

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın ankazındaki arama çalışmaları tamamlanırken, Düşmez ile birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35 olduğu bildirildi.


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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