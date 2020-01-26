Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3) - Son Dakika

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Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkazdaki kadın aranıyor (3)
6 saat önce
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIElazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın ankazındaki arama çalışmaları tamamlanırken, Düşmez ile birlikte depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35 olduğu bildirildi.
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